◆ＹＢＣルヴァン杯▽準々決勝第２戦神戸１―０（２戦合計１―２）横浜ＦＣ（７日・ノエスタ）Ｊ１神戸は１―０で勝利したが、２戦合計で横浜ＦＣに敗れ、準々決勝で敗退となった。前半２６分、ＤＦマテウストゥーレルのスライディングに相手が倒れる形となると、これが「著しく不正なプレー」とみなされレッドカードが提示された。ＶＡＲオンフィールドレビューで確認が行われたが、判定は変わらず。神戸の選手やスタッフか