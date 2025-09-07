阪神が７日、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。落語家の桂文枝は「オヨヨ！なんとぶっちぎりのリーグ優勝おめでとうございます！」と祝福。「今年の阪神は打者も好調だったのは言わずもがな、やはり元ピッチャー藤川監督の見事なピッチャーの采配が素晴らしかったです」とたたえた。キーマンには、プロ入り６年目の及川雅貴投手を挙げ「両リーグ１位の登板で、特に今年はピンチでも慌てず独