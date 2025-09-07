JRAは7日、ムーランドロンシャン賞（パリロンシャン芝1600メートル）の売り上げを発表。11億8274万8100円だった。JRA海外馬券発売の直近3競走では5月3日のケンタッキーダービーが13億2059万1000円、8月17日のジャックルマロワ賞が13億3156万1700円、20日の英インターナショナルSは8億2412万3500円だった。