阪神タイガース優勝と石破茂首相辞任が重なった7日、X（旧ツイッター）では「明日の一面」がワードランキングをにぎわせた。「明日の一面石破辞任VS阪神優勝どっちや」「「明日の一面は阪神タイガースにしてあげて」「阪神がいいんですが！」「明日の一面が阪神優勝じゃないのが気がかり」「石破のせいで阪神優勝が話題になっていないのが腹立たしい」」など、阪神ファンとみられるユーザーたちの声が続々。また「石破さん、阪神