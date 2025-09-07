2025年日本国際博覧会協会は、大阪・関西万博で「EXPO Thanks 花火大会」を開催する。実施日は9月6日・13日・20日・27日・10月4日・8日・12日・13日。9月27日と10月8日は「Japan Fireworks Expo」から名称を変更した。9月27日・10月8日・13日は規模の大きい花火大会を実施する。打ち上げ場所は大屋根リング外（南側）。打ち上げ時間は5分間程度。打ち上げ開始時刻は9月20日までは午後6時59分ごろから、それ以降の日程は調整中とし