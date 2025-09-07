政界引退を表明した自民党元幹事長の石原伸晃氏（68）が7日、フジテレビ系「Mr.サンデー」（日曜後8・54）に生出演し、この日、辞意を表明した石破茂首相のリーダーシップについて言及した。石破氏はこの日午後、首相官邸で会見し、「このたび私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました」と述べた。首相の座も退き、次期総裁選にも出馬しない意向を示した。党内野党と呼ばれ、身内の不正にも目を光らせる正義感、信