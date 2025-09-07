「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝。１９９０年巨人の「９・８」を上回り、ＮＰＢ史上最速Ｖとなった。室内練習場で行われたビールかけでは藤川監督が挨拶。「２年前優勝したときにテレビで見てて、素晴らしい前監督の言葉がありました。活躍に準じたビールかけにしてください」と、２３年のビールかけでの岡田前監督発言を拝借。選手たちの笑いを誘った。３５００本のビールを用意