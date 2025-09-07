石破総理は7日、辞任を表明しましたが、最新のJNNの世論調査で、参院選の敗北を受けて石破総理が「辞任する必要はない」と答えた人は49%にのぼることがわかりました。一方、「辞任すべき」は41%でした。【調査方法】JNNでは、コンピュータで無作為に数字を組み合わせ、固定電話と携帯電話両方をかけて行う「RDD方式」を採用しています。9月6日（土）、7日（日）に全国18歳以上の男女2749人〔固定865人、携帯1884人〕に調査を行い、