石破内閣の支持率が前月の調査から0.9ポイント上昇し、37.7%だったことが最新のJNNの世論調査でわかりました。不支持率は前月の調査から1.1ポイント下落し、59.4%でした。また、政党支持率では、▼自民党の支持が前月の調査から2.9ポイント下落し、23.3%、▼立憲民主党は0.4ポイント下落し、6.5%、▼日本維新の会は2.0ポイント上昇し、4.7%、▼国民民主党は1.9ポイント下落し、6.8%、▼参政党は1.7ポイント下落し、8.5%でした。【