アイドルグループ・嵐の松本潤（４２）が主演のＴＢＳ系ドラマ「１９番目のカルテ」の最終回が７日に放送された。同作は総合診療科を舞台としたヒューマン医療エンターテインメント。最終回は、バレーボール女子の世界選手権３位決定戦（日本―ブラジル戦）の中継のため、予定より５５分遅れで放送された。麻薬取締法違反（共同所持）容疑で３日に逮捕された、俳優の清水尋也容疑者（２６）は、作中で内科医の鹿山慶太役とを