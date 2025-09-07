現地9月7日、フランスのパリロンシャン競馬場で行われた4R・ムーランドロンシャン賞（G1・3歳上・芝1600m）でM.バルザローナ騎乗、サーラン（牡3・F.グラファール）が勝利した。2着にロザリオン（牡4・R.ハノン）、3着にザライオンインウィンター（牡3・A.オブライエン）が入った。勝ちタイムは1:35.39（良）。日本から参戦したＭ.ギュイヨン騎乗のゴートゥファースト（牡5・栗東・新谷功一）は11着となっている。【動画】ゴー