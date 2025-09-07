◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）阪神・岩崎優投手が胴上げ投手になった。２点リードの９回に登板。藤川監督の現役時代の登場曲を使用してマウンドに上がり、しっかり３者凡退で締めた。試合後は歓喜の瞬間について「なんだろう、忘れちゃった」と笑顔を見せると「本当に勝ててよかったですね。大変なことにならなくて」と一息。登場曲については「話せば長くなるけど、いろんな思いがあります」と感慨深