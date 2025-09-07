◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手は２年ぶりリーグＶを興奮気味に振り返った。「もう、最高です。このためにやってるようなもの。シーズン通して、まだ終わってないですけど。ここまでいい活躍できた」。今季は主砲としてここまで３６本塁打、８９打点。バース以来となる球団３９年ぶりのホームラン王は、ほぼ確実。昨季は１２球団ワースト２３失策の守りも５失策と改善した。こ