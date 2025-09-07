◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）阪神・近本光司外野手が６回に貴重な追加点となる中犠飛を放ち、９回にはリーグ優勝決定のウィニングボールをつかんだ。秋山の飛球を丁寧にキャッチ。「その前から打球が飛んできていて『これがウィニングボールだったらなあ』と思って捕っていたんですけど、まさか。存分に味わいながら捕りました」と最高の笑顔で振り返った。優勝が決まった心境は「２年前と同じで、本