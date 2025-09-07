５日、上海市で開かれた「河西回廊に出会うｉｎ上海」で披露されたユグル族の舞踊。（上海＝新華社記者／張智敏）【新華社蘭州9月7日】中国上海市の芸術・文化複合施設「紅窯多様芸術空間」で5日、甘粛省北西部の河西回廊のプロモーションイベント「河西回廊に出会うin上海」が開かれ、上海の外国総領事館や外資系企業、国際観光機関などの関係者が河西回廊の千年の歴史と豊かな文化を体験した。河西回廊は、黄河の西、祁連