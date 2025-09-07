毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。【動画】丹生明里と「ドンキーコング バナンザ」をプレイ！銀座で1000円台のハラミステーキも！9月7日（日）は、ゲストに矢作 兼（おぎやはぎ）、丹生明里を迎えて、「ドンキーコング バナンザ」をプレイ！「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。中央区東銀座からス