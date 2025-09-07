◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）阪神の祝勝会とビールかけが甲子園室内練習場で開催された。阪神・藤川監督もインタビュー中に選手たちに急襲されてびしょ濡れ。それでも、今季の選手たちの戦いぶりを問われ「記録つくったわけですから。大記録を。あっぱれです」と、史上最速で頂点に立ったナインを改めて絶賛した。