フォワ賞Vビザンチンドリーム メンバー最速の上がり3Fでズバッと フランスギャロがラップタイム発表 2025年9月7日 23時13分

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

7日、凱旋門賞トライアルデーが開催された
2R・フォワ賞は日本馬ビザンチンドリームが差し切りV
フランスギャロはラップタイムを発表した