茨城県東海村長選で4選を果たし、万歳する山田修氏（中央）＝7日午後、茨城県東海村任期満了に伴う茨城県東海村長選が7日投開票され、無所属現職山田修氏（64）が、法律事務所元職員大名章文氏（69）と介護福祉士根本華奈氏（34）の無所属2新人を破り、4選を果たした。山田氏は、立地する日本原子力発電東海第2原発の再稼働を条件付きで容認する立場。再稼働の是非が主な争点だった。投票率は46.94％で、2021年の前回選を3.02