セブン-イレブンに秋の味覚を楽しむ新作チョコブラウニーが登場します♡ 2025年9月14日(日)より発売されるのは『世にもおいしいナガノパープルブラウニー』と『世にもおいしいシャインマスカットブラウニー』。甘い香りのナガノパープルと爽やかなシャインマスカットを使用した秋限定フレーバーで、ザクザク食感のチョコチップがアクセント。気分に合わせて食べ比べも楽しめます♪