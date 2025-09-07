落語家桂文枝（82）が阪神の2年ぶり7度目のリーグ優勝を祝福した。文枝は「オヨヨ。なんとぶっちぎりのリーグ優勝おめでとうございます」と自身のギャグを交えて祝福すると、「今年の阪神は打者も好調だったのは言わずもがな、やはり元ピッチャー藤川監督の見事なピッチャーの采配が素晴らしかった」と藤川球児監督をたたえた。続けて、「みなさん頑張りましたが、僕は1番ほめてあげてほしいのは及川雅貴投手です。両リーグ1位の登