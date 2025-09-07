新しい学校のリーダーズが、全国・海外ツアー「新しい学校はすゝむツアー」を9月6日（土）、千葉・市川市文化会館で開幕した。オフィシャルレポートを掲載する。【画像】新しい学校のリーダーズ、ツアー開幕（全10枚）7月には幕張メッセで過去最大規模のワンマンライブを成功させ、節目の年を大きく飾った彼女たち。勢いそのままに、日本全国13都市と海外4都市を巡る「新しい学校はすゝむツアー」がスタートした。チケットはソール