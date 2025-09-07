◆ムーランドロンシャン賞・仏Ｇ１（９月７日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝１６００メートル、重）ＪＲＡ海外馬券発売対象のマイルＧ１は１２頭で争われ、日本から唯一の出走となったマキシム・ギュイヨン騎手騎乗のゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）は１１着。欧州トップマイラーたちの厚い壁にはね返された。日本調教馬はこれまで４頭が挑戦し、２００３年ローエングリンの２着が最