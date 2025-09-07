嵐の松本潤が主演するＴＢＳ日曜劇場「１９番目のカルテ」の最終回が７日、放送された。女子バレーボール世界選手権の中継時間が延長されたため、５５分遅れの午後９時５５分から放送を開始。３日に麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕され、４日までに出演シーンのカットが発表されていた内科専攻医役の清水尋也容疑者の出演シーンはなかった。出演者、スタッフの名前が掲載されるエンドロールからも名前が消えていた。