◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝第２戦川崎３―２（２戦合計４―３）浦和（７日・Ｕ等々力）浦和は準優勝した２３年大会以来の２年ぶり４強入りを狙ったが、川崎との延長戦の末に敗れた。０―１の後半２９分、投入直後の元スウェーデン代表ＦＷキーセテリンがＭＦ金子のクロスを右足で合わせ同点とした。後半４３分には、川崎・伊藤に勝ち越し弾を許したが、同４５分、ＭＦ中島が直接ＦＫを沈め、試合を振り出しに戻した。延