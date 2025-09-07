2年ぶり優勝を決めた阪神のビールかけで、大竹耕太郎投手（30）が“フライング”を暴露した。中野選手会長のかけ声で祝勝会が始まったが、大竹は「ビールかけの前から飲んでいたのでテンション上がっています」と、すでに飲み始めていたことを明かした。大山はインタビュー中に小野寺、桐敷に頭からビールをかけられたが「本当にうれしいです。みんなが頑張ってくれたのでついていくだけ。感謝しています」と笑顔を浮かべて