東京から最も近い原発の再稼働が争点となった茨城県東海村の村長選で、初めて「再稼働は必要」と明言した現職が当選しました。山田修氏（64）「東海村が原子力と共存共栄してきた。この先も、その共存共栄のまち作りをしていくということについては、一定の皆さんから支持を受けたものと」任期満了に伴う東海村の村長選挙は、東海第二原発の再稼働について「必要」と表明していた現職の山田修氏（64）が、「反対」「住民投票を行う