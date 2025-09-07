阪神が２年ぶりにリーグ王者に輝いた７日、東京・新橋にある元猛虎戦士・川尻哲郎氏が営むスポーツバー「ＴＩＧＥＲＳＴＡＤＩＵＭ」には１００人以上の虎党が集結し、待望の瞬間にはジェット風船を飛ばして喜びを爆発させた。この日での戴冠は１９９０年９月８日に優勝を決めた巨人の記録を抜き、２リーグ制以降最速Ｖとなった。川尻氏は「やっぱり巨人をやっつけてっていうのは素晴らしい。（藤川）球児（監督）の勲章とい