放送日時： 2025年9月7日（日）22:00ゲスト：吉田羊私の中の、もうひとりのワタシ。：人に喜ばれるワタシでいたいゲストは、観る人を惹きつける演技派女優・吉田羊さん。プライベートでも仲が良い“ようようコンビ”の大泉洋さんや高校からの親友の証言が届き、クールな役を演じることが多い吉田さんの実はお調子者な一面や、5人兄姉の末っ子がゆえの甘えん坊な素顔が明らかに。さらに、吉田さんの仕事の原動力「人を喜ばせたい