◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）阪神の岩崎優投手が2年ぶり2度目の胴上げ投手を務めた。2点優勢の9回に登板。藤川監督が現役時代に登場曲にしていたLINDBERGの「everylittlethingeverypreciousthing」で登場。場内を一気に盛り上げマウンドでは3者凡退で大仕事を果たした。試合後は「本当に勝てて良かった。越され（逆転され）たら大変なことになるので。（登場曲のプランは）何年前やろ…