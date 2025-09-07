「ＤｅＮＡ３−２ヤクルト」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が先発。七回途中、勝ち投手の権利を手に降板したが、直後に森原が打たれ、２勝目はお預けとなった。試合後、藤浪は古巣・阪神のリーグ優勝に「シーズン途中からなので。強かったですよね、ゲーム差を見ての通り抜けていた」と敬意。「ＤｅＮＡに所属している限り倒しにいかないといけないし、その上でリスペクトを持って強かったと思っている。