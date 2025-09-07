◇セ・リーグ阪神2−0広島（2025年9月7日甲子園）阪神が2年ぶり7度目のリーグ優勝を飾った。投打に充実した戦力で5月17日以降は一度も首位を譲らず。就任1年目の藤川球児監督（45）は2リーグ制では史上最速となる9月7日に、歴史的独走で2025年シーズンを制した。選手会長・中野拓夢内野手（29）の掛け声で祝勝会がスタートした。フライングしそうな選手らに「まだですよ」と注意した中野。前置きはなく、「優勝、最高」