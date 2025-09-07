オートバイの世界選手権シリーズ第15戦、カタルーニャGPでモトGPクラスを制したドゥカティのアレックス・マルケス＝7日、モントメロ（AP＝共同）オートバイの世界選手権シリーズ第15戦、カタルーニャ・グランプリ（GP）は7日、スペインのモントメロで決勝が行われ、最高峰のモトGPクラスで小椋藍（アプリリア）は6位だった。アレックス・マルケス（スペイン、ドゥカティ）が今季2勝目を挙げた。（共同）