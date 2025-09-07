松本潤が主演を務める、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜後9：00）の最終回が、7日に放送された。麻薬取締法違反容疑で警視庁に逮捕された鹿山慶太役・清水尋也容疑者の出演シーンは全カットされた。【写真】清水容疑者の姿はなし…最終回の場面カット本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しい