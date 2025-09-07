プロ野球・阪神が２年ぶり１１度目のリーグ優勝を決めた７日、熱烈な虎党演歌歌手の辰巳ゆうとが祝福コメントを寄せた。辰巳は「阪神が２年ぶりのリーグ優勝ということで『最高のシーズンをありがとうございます！』という気持ちでいっぱいです」と切り出した。そして「ぶっちぎっての優勝は格別にうれしいものがありますし、今年は心の余裕を持って毎試合見ることができました」と続けた。阪神に対し「個人的には佐藤選手の