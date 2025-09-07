阪神タイガースが7日、広島東洋カープ戦に勝利し、本拠地での2年ぶりのリーグ優勝を決めた。この吉報に、虎党の有名人たちも喜びの声を上げた。 【写真】現地で優勝を目撃したロッチ中岡ぶれぶれすぎｗｗｗ 熱心な虎党として知られるタレントの千秋は「阪神優勝した！ 幸せ！！！！ 1番好きな言葉『阪神優勝』 幸せ！！！ ありがとうございます 最高！ 幸せ！！！」と優勝後、即SNSに投稿した。 また