◆卓球ノジマＴリーグ（７日、埼玉・深谷ビッグタートルほか）男子３位のＴ．Ｔ彩たまが同首位の金沢ポート（金沢）を３―１で破った。５連勝とし、試合がなかった琉球を抜いて２位に浮上した。第１試合のダブルスで小野泰和、有延大夢組が２―０で先勝すると、第２試合のシングルスでは木造勇人が金沢の松平健太を３―１で破った。第３試合は２０年全日本選手権王者の宇田幸矢が３―０で勝利し、勝負を決めた。第４試合は有