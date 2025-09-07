◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）優勝マジック1としていた阪神は7日、広島に2―0で勝ち、23年以来2年ぶり11度目、2リーグ制以降では7度目のセ・リーグ優勝を決めた。90年巨人の9月8日を超える2リーグ制最速の優勝決定。就任1年目の藤川球児監督（45）が球団新人監督として初の栄冠をつかみ、球団創設90周年の節目の年を飾った。大山が先制点の起点となった。2回先頭で左翼線へ二塁打。木浪の右前打で三塁