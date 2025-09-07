◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）才木の危険球退場という想定外のアクシデントにも、虎の最強ブルペンは微動だにしなかった。緊急登板の湯浅が平然と矢野、中村奨、ファビアンを退け、流れを再び阪神に戻すと、6回は桐敷、7回は及川と盤石の継投で、最後を石井、岩崎とつないだ。スクランブル登板の湯浅は「スタンドの声援にすごく背中を押されたので、ベストを尽くせた。何とかゼロに抑えられて良かっ