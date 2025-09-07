マンチェスター・シティがパリ・サンジェルマンからジャンルイジ・ドンナルンマを獲得したと発表した。契約期間は2030年までの5年契約で、移籍金は総額3000万ユーロとなる。ドンナルンマは若くしてセリエAのミランで出場機会を得たGKで、2021年にPSGに移籍。昨季は守護神としてCL制覇に貢献している。しかし、クラブとの契約延長が難航したこと、指揮官であるルイス・エンリケ監督が異なるプロフィールのGKを求めたことで、契約残