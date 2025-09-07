きょう（7日）午後10時10分ごろ、岡山市北区大供表町の住宅で、火元の住民から「家の中でリビングが燃えている」と消防に通報がありました。 【画像を見る】ビルの谷間に立つ炎写真４枚 午後10時45分現在、消防車12台が出て消火活動にあたっています。けが人などの状況は分かっていません。