日本航空（JAL）は、3機目のボーイング777-300ER型機を退役させる。3機目はJA735Jとなり、9月8日の東京/羽田発サンフランシスコ行きJL2便と、折り返しの同日のサンフランシスコ発東京/羽田行きJL1便がラストフライトとなる。客室は、ファーストクラス「JAL SUITE」が「1-2-1」配列で8席、ビジネスクラスの「JAL SKY SUITE」が「2-3-2」配列で49席、プレミアムエコノミークラスの「JAL SKY PREMIUM」が「2-3-2」配列で40席、エコノ