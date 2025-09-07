阪神・才木浩人投手（26）は個人タイトルにも照準を合わせた。優勝会見に藤川監督、佐藤輝らと出席。2年前の優勝時も先発だった。「やっぱり特別の日。いつもと違うものを感じていた」と名誉の登板を振り返った。この日は4回まで3安打無失点と好投していたが、5回先頭の石原に危険球を投じて退場処分となった。運良くヘルメットをかすめた程度で、石原は出場を続行。才木も試合後にあらためて謝罪してから胴上げに参加し