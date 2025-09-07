阪神ファンの歌手・サンプラザ中野くんが７日、２年ぶり７回目のセ・リーグ優勝を遂げた阪神に祝福のコメントを寄せた。「選手会長・中野（拓夢）くんの胴上げにグッと来ました！おめでとうございます！この勢いでＶ１０（を）よろしくお願いします」と、”強虎時代”が到来することを願っていた。