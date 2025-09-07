芸能界きっての虎党として知られる俳優の渡辺謙（65）が7日に自身のXを更新、2年ぶり7度目のリーグ優勝を決めたプロ野球・阪神タイガースを祝福した。「本当に素晴らしいシーズンをありがとう。ドキドキする間もなく後半戦はぶっちぎりでした。それも選手、コーチ達のコンディショニングに尽きるかと」とチーム全体の努力をたたえた。続けて「90周年の節目、これは新章の始まりです。CS、そして頂上に向かって難しい調整を乗