◆西武2―4ロッテ（7日、ベルーナドーム）「未来のエース候補」として期待を受ける18歳右腕が、ほろ苦デビューも価値ある経験を得た。西武の高卒ドラフト5位ルーキー、篠原響がプロ初登板初先発。初回、2死二塁から藤岡の右前適時打で先制を許すと、3回には佐藤に右翼席へ2ランを浴び2失点。4回にも犠飛で1点を追加され、5回途中で交代を告げられた。4回⅔、7安打5奪三振3四死球4失点。篠原は「もう少し大胆に投げら