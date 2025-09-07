【ワシントン＝阿部真司、ソウル＝依田和彩】石破首相の辞任表明について、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは７日、参院選の敗北で自民党内で辞任を求める圧力が強まっていたと解説し、日米の関税措置に関する大統領令が署名されたが、「辞任を求める声は、それだけでは収まらなかった」と説明した。同紙は今後の見通しについて、与党が衆参両院で過半数を確保しておらず、野党の党首が首相となる可能性も指摘し、「辞任