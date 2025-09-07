阪神が７日、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造は「２年ぶりのアレ奪還おめでとうございます！」と祝福。「投打とも見事なまでの生え抜きメンバーで勝ち抜きました！選手はもちろん、藤川監督、首脳陣の皆様、裏方様、そしてこの理想のチームを作り上げてくれた歴代監督の金本さん、矢野さん、岡田さん、この間スカウティングに尽力頂いたスカウト陣の皆様