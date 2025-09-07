阪神が７日、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。タレントの小籔千豊は「阪神優勝おめでとうございます」と祝福し「最速で優勝歴史に刻まれた瞬間を目にできてよかったです」と歓喜。「日本一にもなってほしいですよろしくお願いします」と期待を寄せた。