伊勢崎オートのＧＩ「第３２回ムーンライトチャンピオンカップ」は最終日の７日、優勝戦が行われ佐藤励（２５＝川口）が激戦を制し、大会初制覇。ＧＩは２回目、通算２３回目の優勝となった。２着は長田稚也、３着は黒川京介で鈴木圭一郎は５着に終わった。「スタートは自分の中で今できるすべての力を出した。抜群だった」スタート巧者が揃う中、１コーナー４番手発進。鈴木圭、黒川、荒尾聡らより先に攻められたのが大きかっ